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«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба до € 200 млн из-за заявления Райолы

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба до € 200 млн из-за заявления Райолы
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на своего полузащитника Поля Погба до € 200 млн, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Mirror.

По информации источника, такое решение было принято руководством «красных дьяволов» после заявления агента 26-летнего хавбека Мино Райолы, который ранее сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании французского футболиста сменить команду. Также представитель игрока сказал, что не видит в действиях своего клиента ничего предосудительного.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба за € 170 млн. На полузащитника претендовали «Реал» и «Ювентус». Однако в итоге «старая синьора» вышла из борьбы за игрока. «Реал» готов заплатить за француза не более € 130 млн.

«Ювентус» вышел из борьбы за Погба
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