«Спартак-2» не смог обыграть «СКА-Хабаровск», который заканчивал матч вдевятером
В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась в Москве на поле № 4 стадионе «Академия „Спартак“ имени Ф. Черенкова». Обслуживал игру Юнус Кошко из Белореченска, которому помогали Вячеслав Бочков (Сочи) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону).
Счёт открыл хавбек хозяев Максим Данилин на 12-й минуте. Уже через минуту Ираклий Квеквескири восстановил паритет. На 31-й минуте Александр Руденко снова вывел «Спартак-2» вперёд. Но на 62-й минуте Владислав Брагин установил окончательный счёт в матче — 2:2.
Интересно, что «СКА-Хабаровск» завершал игру вдевятером. На 15-й минуте с поля был удалён Евгений Шлякин, а на 66-й минуте красную карточку перед собой увидел Брагин.
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 13:00 МСК
Спартак-2
Москва
2 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Данилин – 12, 1:1 – Квеквескири – 13, 2:1 – Руденко – 31, 2:2 – Брагин – 62
Удаления: нет – Шляков, 15, Брагин, 66
Тихонов: вратари «Спартака» часто допускают ошибки, а Гилерме таким не страдает
- 13 июля 2019
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:36
-
15:22
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
14:24
-
14:23
-
14:04
-
13:53
-
13:52
-
13:35
-
13:18
-
13:12
-
12:56
-
12:40
-
12:32
-
12:07
-
12:07
-
11:42
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
Партнерский контент