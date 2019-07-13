«Спартак-2» не смог обыграть «СКА-Хабаровск», который заканчивал матч вдевятером

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась в Москве на поле № 4 стадионе «Академия „Спартак“ имени Ф. Черенкова». Обслуживал игру Юнус Кошко из Белореченска, которому помогали Вячеслав Бочков (Сочи) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону).

Счёт открыл хавбек хозяев Максим Данилин на 12-й минуте. Уже через минуту Ираклий Квеквескири восстановил паритет. На 31-й минуте Александр Руденко снова вывел «Спартак-2» вперёд. Но на 62-й минуте Владислав Брагин установил окончательный счёт в матче — 2:2.

Интересно, что «СКА-Хабаровск» завершал игру вдевятером. На 15-й минуте с поля был удалён Евгений Шлякин, а на 66-й минуте красную карточку перед собой увидел Брагин.