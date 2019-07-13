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Икарди покинул сбор «Интера» после запрета на посещение тактических занятий

Икарди покинул сбор «Интера» после запрета на посещение тактических занятий
Футбол / Италия 0

Аргентинский форвард Мауро Икарди, которому вместе с бельгийским хавбеком Раджой Найнгголаном запретили принимать участие в тренировках «Интера», посвящённым тактике, покинул сборы команды в Швейцарии, говорится в сообщении Football Italia.

По информации издания, футболист пообщался с руководством клуба, после чего по обоюдному согласию сторон покинул расположение команды и отправился в Милан, где будет тренироваться индивидуально. Позднее в официальном аккаунте «Интера» в «Твиттере» появилось подтверждение отъезда форварда со сборов. Сообщается, что футболист не сыграет в матчах азиатского турне.

Напомним, Икарди и Найнгголан были выставлены «Интером» на трансфер, однако отправились с клубом на предсезонный сбор. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте допускал футболистов только к физическим упражнениям. Когда начинались тактические занятия, игроки покидали общую группу.

Конте запретил Икарди и Найнгголану присутствовать на занятиях по тактике
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