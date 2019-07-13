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Адвокат Гризманна: Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико»

Адвокат Гризманна: Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Севан Кариан, адвокат нападающего Антуана Гризманна, прокомментировал ситуацию с переходом игрока из мадридского «Атлетико» в каталонскую «Барселону».

1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с € 200 до € 120 млн. Вчера «Барселона» выплатила необходимую сумму «Атлетико». «Матрасники» считают, что сине-гранатовые должны им ещё € 80 млн, поскольку договорённость с французом о переходе была достигнута ещё в марте.

«Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико» и лидеров клуба, которые действуют недобросовестно и говорят противоположное тому, что говорили ему лично.

Пусть «Атлетико» поступает так, как считает нужным. Мы будем делать то же самое, если потребуется.

Сейчас Гризманн хочет думать только о новой главе в карьере. Он хочет отпраздновать эти выходные, открыв для себя новый дом», — приводит слова Кариана L’Équipe.

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