Адвокат Гризманна: Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико»

Севан Кариан, адвокат нападающего Антуана Гризманна, прокомментировал ситуацию с переходом игрока из мадридского «Атлетико» в каталонскую «Барселону».
1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с € 200 до € 120 млн. Вчера «Барселона» выплатила необходимую сумму «Атлетико». «Матрасники» считают, что сине-гранатовые должны им ещё € 80 млн, поскольку договорённость с французом о переходе была достигнута ещё в марте.
«Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико» и лидеров клуба, которые действуют недобросовестно и говорят противоположное тому, что говорили ему лично.
Пусть «Атлетико» поступает так, как считает нужным. Мы будем делать то же самое, если потребуется.
Сейчас Гризманн хочет думать только о новой главе в карьере. Он хочет отпраздновать эти выходные, открыв для себя новый дом», — приводит слова Кариана L’Équipe.
- 13 июля 2019
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