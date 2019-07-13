Кононов: у «Спартака» не было недонастроя на матч с «Сочи», это сто процентов

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал игру команды в первом тайме матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Неубедительная игра «Спартака» в первом тайме? Недонастроя не было, сто процентов. Мы готовились к встрече, я видел каждого футболиста. Возможно, это первая игра, когда определённое волнение есть у всей команды. Последний матч мы проводили девять дней назад, это критический период — мог сказаться длительный промежуток.

Мы направили усилия на поддержание функциональной готовности и отработку тактики. Возможно, отсутствие игры сказалось и игроки чувствовали себя не в своей тарелке. Плюс очень агрессивно действовал «Сочи», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.