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«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 1-го тура Премьер-Лиги

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 1-го тура Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Оренбург». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Алексея Ионова. Перед свистком на перерыв Ионов увеличил преимущество команды Валерия Карпина. На 49-й минуте форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович сократил разницу в счёте, голевой пас отдал защитник Андрей Малых.

В 2-м туре чемпионата России «Ростов» на своём поле сыграет с московским «Спартаком», а «Оренбург» в гостях встретится со столичным ЦСКА. Оба матча состоятся 20 июля.

Напомним, в минувшем сезоне «Оренбург» финишировал седьмым в Премьер-Лиге, «Ростов» — девятым.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
13 июля 2019, суббота. 21:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 – Шомуродов – 11, 2:0 – Ионов – 42, 2:1 – Деспотович – 49
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