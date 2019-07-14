Бубнов: составе «Спартака» не хватает футболистов, чтобы строить системную игру

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых со счётом 1:0 в домашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«В первом тайме «Спартак» тяжело играл в атаке. Во втором подопечные Кононова задавили «Сочи». Команде всё ещё, как и в конце прошлого сезона, сильно не хватает плеймейкера. Эту функцию на себя пытается брать Фернандо, но не всегда успешно. Также не помешал бы центральный нападающий. Всё-таки Зе Луиш ушёл… Оценивать игру Эсекьеля Понсе пока рано, но можно сказать, что у него есть дриблинг и неплохая скорость. Посмотрим.

Можно ли сказать, что «Спартак» играет в оформленную игру? Нет, они сейчас больше импровизируют. Главные проблемы для Кононова — прежде всего кадрового характера. В составе не хватает футболистов, чтобы строить системную игру.

Что касается «Сочи», то их план на игру состоял в том, чтобы закрыть все зоны и не давать «Спартаку» туда проникать. Они старались использовать контратаки и по возможности владеть мячом. Этот план сработал в первом тайме да и, в принципе, можно было бы сказать, что сработал бы во втором, если бы не гол Жиго. В составе команды Александра Точилина выделил бы капитана — Песегова. Он провёл хорошую игру и неспроста был назван лучшим игроком матча. Думаю, «Сочи» в этом сезоне будет крепким середняком», — приводит слова Бубнова Sportbox.