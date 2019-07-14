«Атлетико» близок к покупке Хамеса

Атакующий полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в другом клубе из Мадрида — «Атлетико». «Матрасники» близки к заключению сделки, сообщает Marca.

В услугах Хамеса заинтересован также «Наполи», который пытается приобрести игрока уже в течение месяца. 28-летний колумбиец готов перейти в итальянскую команду, но предпочитает остаться в столице Испании.

Последние два сезона Родригес провёл в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать.

Хамес не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. «Сливочные» хотят продать футболиста до закрытия этого летнего трансферного окна.

В минувшей кампании Родригес в составе «Баварии» забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.