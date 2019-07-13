Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»

Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом пишет Football Italia.
Французы внимательно следят за переговорами «Реала» с итальянским «Наполи», которые не могут договориться о сумме трансфера Родригеса. Если неаполитанцам не удастся согласовать условия сделки, парижане планируют включиться в борьбу за футболиста. «ПСЖ» собирается действовать ближе к окончанию трансферного окна, надеясь, что в таком случае «Реал» не станет повышать цену на хавбека, чтобы тот не ушёл к прямому конкуренту – мадридскому «Атлетико».
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти хочет видеть в команде Родригеса, с которым они вместе работали в «Реале» и мюнхенской «Баварии». Руководитель неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис говорил, что и футболист хочет перебраться в Италию, однако «Реал» требует за него слишком большую сумму.
- 13 июля 2019
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:08