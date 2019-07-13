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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом пишет Football Italia.

Французы внимательно следят за переговорами «Реала» с итальянским «Наполи», которые не могут договориться о сумме трансфера Родригеса. Если неаполитанцам не удастся согласовать условия сделки, парижане планируют включиться в борьбу за футболиста. «ПСЖ» собирается действовать ближе к окончанию трансферного окна, надеясь, что в таком случае «Реал» не станет повышать цену на хавбека, чтобы тот не ушёл к прямому конкуренту – мадридскому «Атлетико».

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти хочет видеть в команде Родригеса, с которым они вместе работали в «Реале» и мюнхенской «Баварии». Руководитель неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис говорил, что и футболист хочет перебраться в Италию, однако «Реал» требует за него слишком большую сумму.

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