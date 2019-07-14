В Испании требуют от Неймара заплатить налоги на общую сумму € 35 млн

Налоговая служба Испании провела проверку, изучив отчётность бразильского форварда ПСЖ Неймара за четыре года, проведённые футболистом в Барселоне. Также рассматривались финансовые детали перехода нападающего в парижский клуб, говорится в сообщении Mundo Deportivo.



По итогам проверки выяснилось, что 27-летний бразилец обязан выплатить около € 35 млн. В случае отказа дело может дойти до суда. Помимо требований испанской налоговой службы претензии к Неймару предъявляют и на родине. Бразильское казначейство заблокировало 36 объектов форварда на общую сумму около € 16 млн. Причиной такого решения стало разбирательство, связанное с переходом бразильца из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.



Проблемы с налогами не способствуют возвращению Неймара в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за бразильца € 130 млн и троих игроков.