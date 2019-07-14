В Испании требуют от Неймара заплатить налоги на общую сумму € 35 млн

Налоговая служба Испании провела проверку, изучив отчётность бразильского форварда ПСЖ Неймара за четыре года, проведённые футболистом в Барселоне. Также рассматривались финансовые детали перехода нападающего в парижский клуб, говорится в сообщении Mundo Deportivo.
По итогам проверки выяснилось, что 27-летний бразилец обязан выплатить около € 35 млн. В случае отказа дело может дойти до суда. Помимо требований испанской налоговой службы претензии к Неймару предъявляют и на родине. Бразильское казначейство заблокировало 36 объектов форварда на общую сумму около € 16 млн. Причиной такого решения стало разбирательство, связанное с переходом бразильца из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.
Проблемы с налогами не способствуют возвращению Неймара в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за бразильца € 130 млн и троих игроков.
- 14 июля 2019
-
17:37
-
17:33
-
17:14
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:29
-
16:26
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:32
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:48
-
14:48
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:03
-
13:52
-
13:46
-
13:30
-
13:27
-
13:22
-
13:03
-
12:50
-
12:47
-
12:20
-
12:17
-
12:17