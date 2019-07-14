Гончаренко: показали плохую игру и проиграли по делу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл краткий итог дебютного матча сезона в Российской Премьер-Лиге с «Крыльями Советов» (0:2).

«Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, минувший сезон ЦСКА завершил на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть групповой турнир, а борьбу за Кубок России она прекратила на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти «Тюмени».

Во 2-м туре Премьер-Лиги ЦСКА дома встретится с «Оренбургом». Матч состоится в субботу, 20 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.