Бартомеу подтвердил, что для трансфера Гризманна «Барселона» брала кредит
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию о том, что клуб взял кредит для выплаты «Атлетико» € 120 млн за трансфер французского форварда Антуана Гризманна.
«Осуществить этот трансфер было нелегко, потому что мы должны были выплатить сумму отступных. Генеральный директор клуба Оскар Грау встречался с коллегой из „Атлетико“ Мигелем Анхелем Хиль Марином, чтобы попытаться договориться о выплате клаусулы в рассрочку. У нас были и другие платёжные обязательства, поэтому мы просили об этом. „Барса“ запросила кредит на € 35 млн. Эта сумма будет возвращена в течение шести месяцев. Ещё € 85 млн будут взяты с платёжных счетов клуба, которые у нас есть», — приводит слова Бартомеу El Mundo Deportivo.
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