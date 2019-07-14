«Ахмат» обыграл «Краснодар» благодаря голу Бериши

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Виталий Мешков из Дмитрова. Ассистировали ему москвичи Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.

«Ахмат» мог открыть счёт на 10-й минуте, но полузащитник грозненцев Бернард Бериша не реализовал пенальти, не сумев переиграть с «точки» голкипера гостей Матвея Сафонова. На 28-й минуте Бериша исправился и открыл счёт с передачи Ризвана Уциева. «Краснодар» пытался отыграться, но поразить ворота хозяев так и не сумел.

Во 2-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 21 июля. «Краснодару» 20 июля предстоит гостевая игра с «Уфой».

