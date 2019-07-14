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Кто такой Александр Соболев из «Крыльев Советов», который забил два ЦСКА

Кто такой Александр Соболев из «Крыльев Советов»
Даниил Бороздин
«Из карьеры можно состряпать всё что угодно». Соболев отправил ЦСКА на дно
Рассказываем о герое игрового дня, а сам Александр Соболев – о дубле в ворота Акинфеева и адаптации Анюкова с Комбаровым.
Футбол / РПЛ 0

Герой сегодняшнего игрового дня — Александр Соболев, дважды огорчивший Игоря Акинфеева. Его нельзя назвать «тепличным» футболистом: Саша родился и вырос в Барнауле, дебютировал в Премьер-Лиге за «Томь», а в прошлом сезоне уходил из «Крыльев Советов» в тонущий «Енисей». После того как Корниленко завершил карьеру, а Рамиль Шейдаев ушёл в «Динамо», у 22-летнего Соболева отличные шансы стать главной ударной силой Самары.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
14 июля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 – Соболев – 51, 2:0 – Соболев – 58 (пен)

Сегодняшнего дубля у нападающего вполне могло и не быть, если бы не его родители. Когда Александр уходил в Томск, встал вопрос, кто будет выплачивать компенсацию за воспитание молодого футболиста. «Томь» этого делать не хотела, и ради мечты сына родители отдали 200 тысяч рублей.

Как оказалось, не зря. В матче с ЦСКА Соболев знатно поиздевался над Виктором Васиным. В эпизоде с первым голом Александр принял посланный верхом мяч, оторвался от защитника «армейцев» и бильярдным ударом в угол не оставил шансов Акинфееву. Второй мяч Соболев забил с пенальти, заработанным собственными действиями: приняв мяч от Антона в штрафной, нападающий стал убирать Васина, который и нарушил правила. После столь феерического выступления Александр пообщался с «Чемпионатом».

— С какой задачей команда выходила на поле?
— Сыграть строго от обороны с полной концентрацией и ждать своих моментов, которые должны возникнуть.

— И за счёт чего удалось обыграть ЦСКА?
— Дисциплина бьёт класс. Мы вышли заряженные и знали, что можем обыграть «армейцев». Победили полностью по игре. ЦСКА не создал моментов как таковых, а мы даже больше двух мячей могли забивать.

— Возможно, «армейцы» были хуже готовы функционально?
— Не сказал бы так. Они постоянно контролировали мяч, в каких-то моментах нам было даже тяжелее, потому что мы были без мяча. В определённом эпизоде перетерпели, а во втором тайме переломили игру, забили и спокойно довели матч до победы.

ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше
В прошлом чемпионате ЦСКА тоже в первом туре играл в Самаре. Тогда счёт был 0:0.

— Для экс-спартаковца Комбарова победа над ЦСКА была особенно важна?
— Возможно, в душе он очень хотел выиграть, ведь долго играл в «Спартаке», но команду не настраивал.

— Как влился в команду Анюков?
— Мы встретили его тепло. Он столько времени провёл в Самаре, сегодня помог нам и поможет ещё. Это великий игрок. Хороший парень, я лично его до этого не знал.

— Поддержка болельщиков ощущалась?
— Да, народу было много. Приятно, что пришло около 30 тысяч. Трибуны нам помогали. Всё-таки Самара – футбольный город, атмосфера на стадионе была великолепной.

— С Красноярском чувствуется разница?
— Болельщиков «Енисея» обижать тоже нельзя, там поддержка хорошая. Но в Самаре чувствуется, что всё немного по-другому. Люди больны футболом.

— В прошлом сезоне вас отправили в аренду в «Енисей», а тут – стартовый состав, доверенный пенальти и дубль. Чем заслужили такое доверие?
— Может быть, доверие и есть, но оно ведь на одну игру. Если следующий матч я проведу плохо, его не будет, поэтому выкладываться нужно в каждом матче и приносить пользу команде. А пенальти я заработал и решил, что пробью сам. Отрабатывал одиннадцатиметровые на тренировках.

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Его гол в прошлом сезоне взорвал «твиттер», а вчера благодаря нему «Урал» и «Уфа» выдали самый бодрый матч 1-го тура РПЛ.

— Придаёте значение тому, что теперь делите первое место с Бикфалви?
— Это не имеет никакого значения, потому что прошёл лишь первый тур. Да, забил, но это не показатель.

— А тот факт, что забили именно ЦСКА и Акинфееву?
— Перед игрой думал, что «армейцам» ещё не забивал. А тут получилось целых два раза.

— Заочную бомбардирскую дуэль с Чаловым в этом матче вы выиграли вчистую. Может, теперь внимание европейских клубов переключится с него на вас?
— Да нет, такого не может быть. Если я буду показывать такую игру и забивать мячи в каждом матче, об этом можно будет говорить.

— Чувствуете, что этот сезон может принести вам повышение в статусе?
— Из карьеры можно состряпать всё что угодно. Как будешь играть, такое к тебе и будет отношение, такой будет и интерес. Чтобы привлечь внимание топ-клубов, нужно работать на каждой тренировке и за пределами поля. Просто так, забив два мяча, в большие команды никто не попадает. Я пока даже об этом не думаю, сосредоточен на «Крыльях Советов».

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