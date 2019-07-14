«Из карьеры можно состряпать всё что угодно». Соболев отправил ЦСКА на дно

Герой сегодняшнего игрового дня — Александр Соболев, дважды огорчивший Игоря Акинфеева. Его нельзя назвать «тепличным» футболистом: Саша родился и вырос в Барнауле, дебютировал в Премьер-Лиге за «Томь», а в прошлом сезоне уходил из «Крыльев Советов» в тонущий «Енисей». После того как Корниленко завершил карьеру, а Рамиль Шейдаев ушёл в «Динамо», у 22-летнего Соболева отличные шансы стать главной ударной силой Самары.

Сегодняшнего дубля у нападающего вполне могло и не быть, если бы не его родители. Когда Александр уходил в Томск, встал вопрос, кто будет выплачивать компенсацию за воспитание молодого футболиста. «Томь» этого делать не хотела, и ради мечты сына родители отдали 200 тысяч рублей.

Как оказалось, не зря. В матче с ЦСКА Соболев знатно поиздевался над Виктором Васиным. В эпизоде с первым голом Александр принял посланный верхом мяч, оторвался от защитника «армейцев» и бильярдным ударом в угол не оставил шансов Акинфееву. Второй мяч Соболев забил с пенальти, заработанным собственными действиями: приняв мяч от Антона в штрафной, нападающий стал убирать Васина, который и нарушил правила. После столь феерического выступления Александр пообщался с «Чемпионатом».

— С какой задачей команда выходила на поле?

— Сыграть строго от обороны с полной концентрацией и ждать своих моментов, которые должны возникнуть.



— И за счёт чего удалось обыграть ЦСКА?

— Дисциплина бьёт класс. Мы вышли заряженные и знали, что можем обыграть «армейцев». Победили полностью по игре. ЦСКА не создал моментов как таковых, а мы даже больше двух мячей могли забивать.



— Возможно, «армейцы» были хуже готовы функционально?

— Не сказал бы так. Они постоянно контролировали мяч, в каких-то моментах нам было даже тяжелее, потому что мы были без мяча. В определённом эпизоде перетерпели, а во втором тайме переломили игру, забили и спокойно довели матч до победы.

ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше В прошлом чемпионате ЦСКА тоже в первом туре играл в Самаре. Тогда счёт был 0:0.

— Для экс-спартаковца Комбарова победа над ЦСКА была особенно важна?

— Возможно, в душе он очень хотел выиграть, ведь долго играл в «Спартаке», но команду не настраивал.



— Как влился в команду Анюков?

— Мы встретили его тепло. Он столько времени провёл в Самаре, сегодня помог нам и поможет ещё. Это великий игрок. Хороший парень, я лично его до этого не знал.



— Поддержка болельщиков ощущалась?

— Да, народу было много. Приятно, что пришло около 30 тысяч. Трибуны нам помогали. Всё-таки Самара – футбольный город, атмосфера на стадионе была великолепной.



— С Красноярском чувствуется разница?

— Болельщиков «Енисея» обижать тоже нельзя, там поддержка хорошая. Но в Самаре чувствуется, что всё немного по-другому. Люди больны футболом.



— В прошлом сезоне вас отправили в аренду в «Енисей», а тут – стартовый состав, доверенный пенальти и дубль. Чем заслужили такое доверие?

— Может быть, доверие и есть, но оно ведь на одну игру. Если следующий матч я проведу плохо, его не будет, поэтому выкладываться нужно в каждом матче и приносить пользу команде. А пенальти я заработал и решил, что пробью сам. Отрабатывал одиннадцатиметровые на тренировках.

Голом Бикфалви восхищается вся Англия, а вчера он похоронил «Уфу» Его гол в прошлом сезоне взорвал «твиттер», а вчера благодаря нему «Урал» и «Уфа» выдали самый бодрый матч 1-го тура РПЛ.

— Придаёте значение тому, что теперь делите первое место с Бикфалви?

— Это не имеет никакого значения, потому что прошёл лишь первый тур. Да, забил, но это не показатель.



— А тот факт, что забили именно ЦСКА и Акинфееву?

— Перед игрой думал, что «армейцам» ещё не забивал. А тут получилось целых два раза.



— Заочную бомбардирскую дуэль с Чаловым в этом матче вы выиграли вчистую. Может, теперь внимание европейских клубов переключится с него на вас?

— Да нет, такого не может быть. Если я буду показывать такую игру и забивать мячи в каждом матче, об этом можно будет говорить.



— Чувствуете, что этот сезон может принести вам повышение в статусе?

— Из карьеры можно состряпать всё что угодно. Как будешь играть, такое к тебе и будет отношение, такой будет и интерес. Чтобы привлечь внимание топ-клубов, нужно работать на каждой тренировке и за пределами поля. Просто так, забив два мяча, в большие команды никто не попадает. Я пока даже об этом не думаю, сосредоточен на «Крыльях Советов».