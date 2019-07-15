Кадыров: «Ахмат» в матче с «Краснодаром» был непоколебим

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу грозненского «Ахмата» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«На 29-й минуте Бериша забил очень красивый гол. Таким образом, ему удалось моментально реабилитироваться за нереализованный на 10-й минуте пенальти. Весь матч получился интересным. Много было атак и ударов, в том числе и в створ ворот. Наши футболисты выполнили и четыре угловых. Краснодарцы приложили максимум усилий, чтобы сравнять счёт и вывести свою команду вперёд. Но «Ахмат» был непоколебим. На радость тысячам болельщиков наши футболисты не упустили инициативу, играли напористо и заработали очки на старте сезона!
Внимательно наблюдал за игрой и ситуацией на спорткомплексе «Ахмат-Арена» директор по безопасности УЕФА Желко Павлица. В последнее время стал актуальным вопрос одобрения УЕФА проведения на нашем стадионе евроматчей. Следует отметить, что с момента открытия спорткомплекса на нём не зафиксирован ни один инцидент представляющий угрозу игрокам или зрителям», — написал Кадыров в своём «инстаграме».
Во 2-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 21 июля. «Краснодару» 20 июля предстоит гостевая игра с «Уфой».
- 15 июля 2019
-
01:56
-
01:48
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:38
-
00:37
-
00:12
-
00:09
- 14 июля 2019
-
23:59
-
23:57
-
23:54
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:10
-
23:02
-
22:49
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:12
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:36
-
21:22
-
21:17
-
21:00
-
20:55
-
20:54