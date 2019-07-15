Кадыров: «Ахмат» в матче с «Краснодаром» был непоколебим

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу грозненского «Ахмата» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«На 29-й минуте Бериша забил очень красивый гол. Таким образом, ему удалось моментально реабилитироваться за нереализованный на 10-й минуте пенальти. Весь матч получился интересным. Много было атак и ударов, в том числе и в створ ворот. Наши футболисты выполнили и четыре угловых. Краснодарцы приложили максимум усилий, чтобы сравнять счёт и вывести свою команду вперёд. Но «Ахмат» был непоколебим. На радость тысячам болельщиков наши футболисты не упустили инициативу, играли напористо и заработали очки на старте сезона!

Внимательно наблюдал за игрой и ситуацией на спорткомплексе «Ахмат-Арена» директор по безопасности УЕФА Желко Павлица. В последнее время стал актуальным вопрос одобрения УЕФА проведения на нашем стадионе евроматчей. Следует отметить, что с момента открытия спорткомплекса на нём не зафиксирован ни один инцидент представляющий угрозу игрокам или зрителям», — написал Кадыров в своём «инстаграме».

Во 2-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 21 июля. «Краснодару» 20 июля предстоит гостевая игра с «Уфой».