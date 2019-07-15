Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры. Напомним, швед выступал за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.
«Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса». Я бы справился лучше, чем любой, кто сейчас там сидит», – приводит слова Ибрагимовича De Telegraaf.
Ибрагимович защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. За свою карьеру нападающий также успел поиграть за такие клубы, как «Мальмё», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». За это время Златан стал обладателем 31 трофея. В сборную Швеции 37-летний уроженец Мальмё вызывался на протяжении 18 лет — с 2001 по 2018 год.
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