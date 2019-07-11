Ибрагимович — лучший игрок года MLS
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович был признан лучшим игроком MLS на церемонии награждения главных спортсменов года, сообщает ESPN.
Фотографию можно посмотреть в официальном "твиттере" ESPN.
Ибрагимович защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. За свою карьеру нападающий также успел поиграть за такие клубы, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». За это время Златан стал обладателем 31 трофея. В сборную Швеции 37-летний уроженец Мальмё вызывался на протяжении 18 лет — с 2001 по 2016 год.
В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 15 матчах, где записал на свой счёт 13 голов, 4 из которых забил с пенальти.
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
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