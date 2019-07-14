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Моуринью: Роналду может взять Кубок Америки раньше Месси, если пустят Португалию

Моуринью: Роналду может взять Кубок Америки раньше Месси, если пустят Португалию
Футбол / Южная Америка 0

Известный португальский тренер Жозе Моуринью считает, что его соотечественник Криштиану Роналду мог бы выиграть Кубок Америки быстрее капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, если бы европейские сборные участвовали в турнире.

«Если КОНМЕБОЛ хочет увеличить свою аудиторию и сделать конкурентоспособным Кубок Америки, им следует пригласить европейские команды — пригласить Испанию, Францию, Португалию. Если они пригласят Португалию, Криштиану может выиграть Кубок Америки быстрее Месси», — приводит слова Моуринью Legit.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины не выиграл ни одного значимого турнира. Роналду со своей национальной командой побеждал на чемпионате Европы 2016 года и выиграл дебютную Лигу Наций, которая проводилась текущим летом.

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