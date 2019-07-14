Моуринью: Роналду может взять Кубок Америки раньше Месси, если пустят Португалию

Известный португальский тренер Жозе Моуринью считает, что его соотечественник Криштиану Роналду мог бы выиграть Кубок Америки быстрее капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, если бы европейские сборные участвовали в турнире.

«Если КОНМЕБОЛ хочет увеличить свою аудиторию и сделать конкурентоспособным Кубок Америки, им следует пригласить европейские команды — пригласить Испанию, Францию, Португалию. Если они пригласят Португалию, Криштиану может выиграть Кубок Америки быстрее Месси», — приводит слова Моуринью Legit.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины не выиграл ни одного значимого турнира. Роналду со своей национальной командой побеждал на чемпионате Европы 2016 года и выиграл дебютную Лигу Наций, которая проводилась текущим летом.