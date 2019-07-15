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Д. Комбаров: выигрывать всегда приятно, особенно у ЦСКА

Д. Комбаров: выигрывать всегда приятно, особенно у ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров подвёл итог домашнего матча 1-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой самарцев со счётом 1:0.

«Выигрывать всегда приятно. Особенно в первом туре, да ещё и победить ЦСКА. Эмоции радостные. По игре мы выполнили установку. Использовали свои моменты, играли на контратаках, плотно встречали соперника. Отмечу болельщиков – отличная поддержка была.

У ЦСКА всегда правый фланг активнее, мы разбирали это и делали акцент на то, чтобы выключить их на фланге. Мы сыграли дисциплинированно, выполнили установку тренера. Держался за бедро в концовке матча? Небольшой ушиб, ударили коленом. Всё нормально», — цитирует Комбарова официальный сайт «Крыльев Советов».

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