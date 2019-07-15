Зиньковский: «Крылья» играли с ЦСКА вторым номером, но знали, что нужно делать

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Главное, что порадовали и болельщиков, и вас, и команду, и всех, кто связан с ней. Очень рады, тяжёлая была игра. ЦСКА владел мячом, мы играли вторым номером, но знали, что нужно делать и на контратаках свои моменты забили и доиграли матч до конца.



Почувствовали, что можно было попрессинговать, но это было эпизодами, не более. Может быть, в первом тайме таких моментов было меньше.



Каково было противостоять Фернандесу? Тяжело. Он игрок сборной, основной правый защитник, этим всё сказано. Весь матч играл с ним, так получилось, не передать никому. Надо было доигрывать и доигрывал. Пару моментов я пропустил. Но пришлось так играть, потому что он высоко поднимался. Сыграл так, как нужно было", — сказал Зиньковский в интервью YouTube-каналу «Крыльев Советов».