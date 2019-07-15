«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
Изначально «Реал» отдавал место в основе Тибо Куртуа, а Лунин должен был стать вторым вратарём в сезоне. Издание отмечает, что украинскому футболисту ищут команду из Примеры, в которой он имел бы постоянную игровую практику.
Напомним, что прошлый сезон вратарь провёл в аренде в «Леганесе», в чемпионате сыграл пять матчей. Ранее Лунин отправился с «Реалом» в предсезонный тур. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинцу проявляет интерес «Бетис».
Лунин перешёл в «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
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