Аджоев ответил на вопрос, планирует ли «Арсенал» строить новый стадион

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев ответил на вопрос, есть ли у тульской команды в планах строительство новой арены



«Вы сами понимаете, что это достаточно дорогое удовольствие. На данный момент у нас нет спонсора, поддержка которого позволила бы построить новый стадион, а брать деньги из бюджета региона неправильно. Но могу сказать следующее. Благодаря выходу в квалификацию Лиги Европы нам удалось обновить стадион, который в этом году отметит 60-летний юбилей. Уже сейчас проделана колоссальная работа. Поменяли входные ворота, которые являлись ровесниками самой арене, сделали всё для комфортного просмотра матчей болельщиками из маломобильных групп, убрали мешавший всем забор, заасфальтировали всю территорию, улучшили условия работы журналистов. Не сомневаюсь, зрители будут приятно удивлены всем преобразованиям. К слову сказать, я на сборах сказал футболистам: «Вы подняли планку очень высоко и теперь просто не имеете права её опускать. Двигаться нужно только вверх, иначе нас не поймут». Наши ребята получили шанс сыграть в еврокубках, такая ответственность выпадает не всем. Можно 10-15 лет играть на приличном уровне, но так и не попробовать своих сил в Европе. Это исторический момент, и им нужно воспользоваться», — цитирует Аджоева официальный журнал «Арсенала».

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