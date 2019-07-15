Аджоев оценил новичков «Арсенала»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил уровень новых футболистов, которые пополнили тульскую команду.
«Думаю, стоит коротко поговорить о каждом. Подписав Евгения Луценко и Александру Тудорие, мы серьёзно укрепили линию нападения и добавили ей вариативности. Румын впечатляет не только габаритами, но хорош в дриблинге. Женя Луценко в особом представлении не нуждается. В последние годы он добился серьёзного прогресса, стал не только забивать, но и успешно действовать в подыгрыше. Уверен, в «Арсенале» его профессиональный рост продолжится. Что касается молодых замбийцев, то за Ламека Банду и Кингса Кангву говорят две вещи.
Во-первых, у них было два предложения из ведущих клубов Швейцарии и Австрии, но они выбрали «Арсенал». Во-вторых, талант этих парней очевиден, уже сейчас они могут играть на высоком уровне. То же самое могу сказать и про Владислава Пантелеева. Вспомните, что говорили, когда мы подписывали Зелимхана Бакаева? Зачем он нужен и как сможет помочь команде – что-то в этом роде. А в ходе сезона скептики восхищались игрой вингера. Уверен, Влад будет прогрессировать в нашей команде и поможет добиться нужного результата», — цитирует Аджоева официального журнал «Арсенала».
- 15 июля 2019
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