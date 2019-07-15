«Ахмат» сообщил, когда Глушаков вернётся в общую группу

«Ахмат» в социальной сети опубликовал сообщение, в котором сообщил, что полузащитник Денис Глушаков пропустил домашний матч 1-го тура Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) из-за травмы, которую получил ещё во время сборов.
«Денис Глушаков не смог принять участие в матче с „Краснодаром“ из-за повреждения, полученного в конце летних сборов. В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнёт работу в общей группе», — говорится в официальном «твиттере» грозненской команды.
В июне Глушаков подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1». 32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
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