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«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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VAR на матче «Локомотив» — «Рубин» будет использован в тестовом режиме офлайн

VAR на матче «Локомотив» — «Рубин» будет использован в тестовом режиме офлайн
Футбол / РПЛ 0

Система видеоповторов (VAR) не будет задействована в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» в онлайн-режиме.

Как сообщает Sport24, система будет работать в тестовом режиме офлайн, который не подразумевает коммуникацию видеоассистента с арбитрами на поле.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с уроженцем Нижнего Новгорода Михаилом Вилковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию игры.

Матч столичной и казанской команд станет заключительным в 1-м туре чемпионата России. С турнирной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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