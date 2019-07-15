Форвард «Ньюкасла» Хоселу перешёл в «Алавес»
Испанский нападающий «Ньюкасла» Хоселу оформил свой трансфер в «Алавес». Об этом сообщает официальный сайт клуба, представляющего Примеру. Контракт 29-летнего футболиста с «Алавесом» рассчитан на три года.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Хоселу провёл за «Ньюкасл» 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Хоселу, родившийся в Штутгарте (Германия), является воспитанником «Сельты». Также форвард выступал за мадридский «Реал», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Сток Сити» и «Депортиво».
Ранее стало известно об уходе из «Ньюкасла» ещё одного нападающего Айозе Переса и главного тренера Рафаэля Бенитеса. Также клуб покинул Саломон Рондон, выступавший за «сорок» на правах аренды.
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