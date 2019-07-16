Защитник «Боруссии» Д Диалло прибыл на медосмотр в «ПСЖ»

Французский защитник дортмундской «Боруссии» Абду Диалло с большой вероятностью продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Goal.com.
По информации источника, 23-летний футболист уже прибыл в клинику, чтобы пройти медицинское обследование. В случае удачного итога осмотра игрок сможет заключить с клубом контракт. Ранее сообщалось, что парижский клуб согласовал трансфер француза за € 32 млн.
Диалло является воспитанником «Монако». Он перешёл в «Боруссию» летом 2018 года из «Майнца». Сумма трансфера составила € 28 млн. В минувшем сезоне Диалло принял участие в 28 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.
«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. В сезоне-2019/20 парижский клуб стартует домашним матчем с «Нимом». Встреча состоится 11 августа.
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