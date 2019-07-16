Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус»

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
«Как я уже говорил, для нас, неаполитанцев, это предательство. Теперь нам надо сосредоточиться на себе и постараться обыграть его. Скудетто — наша общая мечта, и мы снова попытаемся его завоевать», — приводит слова Инсинье Football Italia.
Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года. Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка английской лиги и выиграла Лигу Европы. Сарри возглавлял такие итальянские команды, как «Пескара», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи», и другие.
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