«Ювентус» и «Аякс» окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт находится в шаге от перехода в туринский «Ювентус», сообщает Sky Sport Italy. За 19-летнего футболиста голландский клуб получит € 75 млн.



Учитывая то, что ранее сообщалось о достигнутой договорённости между «Ювентусом» и игроком по поводу личного контракта, официальное объявление трансфера может состояться уже на этой неделе — де Лигту осталось пройти медицинское обследование.



По информации итальянских медиа, де Лигт решил выступать в новой команде под четвёртым номером. Маттейс — воспитанник «Аякса». В завершившемся сезоне Матейс провёл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А.



Отступные де Лигта в «Ювентусе» составят € 150 млн