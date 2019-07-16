В Швеции болельщику запретили менять имя на Тоттенхэм

Шведские власти отказали болельщику «Тоттенхэм Хотспур» из города Скаттеверкт в просьбе сменить имя в честь лондонской команды. Перед финалом Лиги чемпионов прошлого сезона житель Швеции Дэвид Линд подал заявление на смену имени в местные власти. Через несколько недель 39-летнему фанату пришёл отказ.



«Это очень грустно. Видимо, человека в Швеции можно назвать почти как угодно, но не Тоттенхэмом. Логичнее и естественнее называться Ньюкаслом, Арсеналом или Ливерпулем. В Швеции много людей со странными именами. У кого-то есть даже есть имя Картошка. Может быть, кто-то из Скаттеверкта является фанатом «Арсенала»?» — цитирует болельщика The Guardian.

Представитель органов власти ответил, что отказ мотивирован новым законом, который в Швеции вступил в силу в 2017 году.