Глушаков состарил себя в мобильном приложении и показал фото

Нападающий «Ахмата» Денис Глушаков воспользовался мобильным приложением, которое позволяет искусственно состарить лицо. Получившееся изображение 32-летний футболист опубликовал в социальной сети.
«В душе вечно молодой...» — написал Глушаков в «Инстаграме».
29 июня Глушаков подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1». Хавбек выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в свой актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в семи встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился.
До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».
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