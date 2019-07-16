А. Егоров: гол Жиго нельзя было засчитывать, пенальти в ворота «Спартака» был

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о работе арбитра Владимира Москалёва на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (1:0).
«Вы знаете, кто такой Джикия? А он сказал, что судейство было на высшем уровне, но это ирония. Матч получился резонансным, общая оценка — очень и очень неудачная игра для Володи Москалёва. Вопросов по карточкам у нас к нему много. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба, Жиго выпрыгнул пораньше, но по нашему мнению, гол в ворота „Сочи“ нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил.
На 21-й минуте в ворота „Спартака“ надо было назначать пенальти, был хороший повтор из-за ворот, что там был фол. Ещё нас озадачила трактовка единоборств. Для Володи это неудачный матч, но в спорте бывают такие ситуации. Футболисты тоже проводят неудачные игры, тренер может выбрать не ту тактику. С Володей мы говорили после игры, мы дадим ему время. На сборах он выглядел хорошо, сдал все тесты. Мы рассчитывали, что он хорошо войдёт в сезон. Поэтому дадим Володе время прийти в себя, успокоиться. Всё в жизни бывает», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 июля 2019
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