Дюков: рассчитываем, что VAR будет использоваться в РПЛ со 2-го тура

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда в Премьер-Лиге планируют начать использовать систему видеоповторов (VAR).
«Вы знаете, что турнир РФС – это Кубок России по футболу, мы отвечали за стыковые матчи, поэтому первое официальное применение VAR состоялось в конце прошлого сезона, всё прошло успешно. Велась работа при участии лиги по началу запуска VAR и его применению в матчах Премьер-Лиги, в данном случае число участников процесса, которые должны были договориться между собой, было больше, чем в случае с Кубком России. К сожалению, в те сроки, которые РПЛ ставила перед собой с достижением этих договорённостей, уложиться не удалось. Мы планировали провести официальное использование VAR в онлайн-режиме в 1-м туре на одном-двух матчах. Вместо этого мы использовали VAR, чтобы наши арбитры имели возможность получения практики в офлайн режиме – это произошло вчера.
РФС взял на себя ответственность заключения всех необходимых договоров, думаю, на этой неделе все необходимые соглашения будут заключены и подписаны. Сегодня мы планируем отправить заявку в IFAB, чтобы по крайней мере на одном из матчей официально использовать VAR в онлайн-режиме. Рассчитываем, что начиная со 2-го тура официальное использование VAR на матчах РПЛ будет иметь место», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 16 июля 2019
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