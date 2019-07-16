«КАМАЗ» представил новую форму роликом в стиле 90-х
Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал ролик, в котором представил три комплекта игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2019/20.
В минувшем сезоне «КАМАЗ» занял второе место в итоговой турнирной таблице зоны «Урал-Поволжье» Профессиональной футбольной лиги. В 20 матчах команда набрала 38 очков, одержав 11 побед, пять раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Во второй части сезона «КАМАЗ» финишировал на второй строчке в группе A. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
В 1-м и 2-м турах нового розыгрыша ПФЛ «КАМАЗу» предстоит на выезде сыграть с «Тюменью» и «Ностой». Матчи состоятся 16 и 24 июля соответственно.
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