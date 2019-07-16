Дани Алвес может вернуться в «Ювентус»
«Ювентус» проявляет интерес к бразильскому защитнику Дани Алвесу, утверждает Goal.
По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант с возвращением футболиста, который ранее играл за «Ювентус» в сезоне-2016/17. В настоящее время бразилец является свободным агентом, поэтому он может вернуться в Турин бесплатно.
Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входит в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне 36-летний Алвес выступал за «ПСЖ». В составе парижского клуба он принял участие в 23 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал семь результативных передач.
Дани Алвес принял участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку пахом
- 16 июля 2019
-
20:04
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:11
-
19:02
-
18:54
-
18:52
-
18:41
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
17:52
-
17:47
-
17:32
-
17:31
-
17:22
-
17:08
-
16:59
-
16:45
-
16:40
-
16:27
-
16:16
-
16:11
-
15:37
-
15:35
-
15:27
-
15:20
-
15:12
-
15:10
-
14:59
-
14:38
-
14:23
Партнерский контент