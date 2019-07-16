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Дани Алвес может вернуться в «Ювентус»

Дани Алвес может вернуться в «Ювентус»
Футбол / Италия 0

«Ювентус» проявляет интерес к бразильскому защитнику Дани Алвесу, утверждает Goal.

По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант с возвращением футболиста, который ранее играл за «Ювентус» в сезоне-2016/17. В настоящее время бразилец является свободным агентом, поэтому он может вернуться в Турин бесплатно.

Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входит в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне 36-летний Алвес выступал за «ПСЖ». В составе парижского клуба он принял участие в 23 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал семь результативных передач.

Дани Алвес принял участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку пахом
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