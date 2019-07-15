Дани Алвес принял участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку пахом

Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес принял участие в Bottle Cap Challenge. Правда, он открыл бутылку не ударом ногой, а хлёстким движением паха.
«Задание выполнено очень успешно», — таким образом Алвес подписал ролик в «сторис» своего «инстаграма».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, Bottle Cap Challenge — вирусный флешмоб, который первым из известных личностей запустил боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй. Среди футболистов свои варианты выполнения заданий публиковали Роберт Левандовски, Марко Ройс, Поль Погба и Златан Ибрагимович.
36-летний Дани Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола — в его активе 40 завоеванных трофеев. В начале лета он стал победителем Копа Америка и был признан лучшим игроком турнира.
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