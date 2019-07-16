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«Зенит-2» обыграл «Муром». Заболотный сделал голевую передачу

«Зенит-2» обыграл «Муром». Заболотный сделал голевую передачу
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

В матче 1-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад» «Зенит-2» обыграл «Муром» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Муроме на стадионе имени Виктора Лосева.

Счёт был открыт на 16-й минуте в результате автогола футболиста «Мурома». На 88-й минуте преимущество петербургского клуба увеличил Кирилл Макеев. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Антон Заболотный.

В следующем туре «Муром» на выезде сыграет с клубом «Луки-Энергия». «Зениту-2» предстоит домашняя встреча с «Долгопрудным». Оба матча состоятся 24 июля.

В минувшем сезоне «Зенит-2» финишировал на 19-м месте в Футбольной национальной лиге и вылетел в ПФЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и ищет ему новый клуб.

ПФЛ - Запад. 1-й тур
16 июля 2019, вторник. 18:30 МСК
Муром
Муром
Зенит-2
Санкт-Петербург
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