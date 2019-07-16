«Зенит-2» обыграл «Муром». Заболотный сделал голевую передачу

В матче 1-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад» «Зенит-2» обыграл «Муром» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Муроме на стадионе имени Виктора Лосева.

Счёт был открыт на 16-й минуте в результате автогола футболиста «Мурома». На 88-й минуте преимущество петербургского клуба увеличил Кирилл Макеев. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Антон Заболотный.

В следующем туре «Муром» на выезде сыграет с клубом «Луки-Энергия». «Зениту-2» предстоит домашняя встреча с «Долгопрудным». Оба матча состоятся 24 июля.

В минувшем сезоне «Зенит-2» финишировал на 19-м месте в Футбольной национальной лиге и вылетел в ПФЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и ищет ему новый клуб.