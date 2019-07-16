«Зенит-2» обыграл «Муром». Заболотный сделал голевую передачу
В матче 1-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад» «Зенит-2» обыграл «Муром» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Муроме на стадионе имени Виктора Лосева.
Счёт был открыт на 16-й минуте в результате автогола футболиста «Мурома». На 88-й минуте преимущество петербургского клуба увеличил Кирилл Макеев. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Антон Заболотный.
В следующем туре «Муром» на выезде сыграет с клубом «Луки-Энергия». «Зениту-2» предстоит домашняя встреча с «Долгопрудным». Оба матча состоятся 24 июля.
В минувшем сезоне «Зенит-2» финишировал на 19-м месте в Футбольной национальной лиге и вылетел в ПФЛ.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и ищет ему новый клуб.
- 16 июля 2019
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