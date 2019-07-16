Зеедорф уволен с поста главного тренера сборной Камеруна

Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает официальный сайт команды.

Причиной отставки стало неудовлетворительное выступление камерунской национальной команды на Кубке африканских наций. Камерун вылетел на стадии 1/8 финала, уступив команде Нигерии (2:3).

43-летний Зеедорф тренировал Камерун с 2018 года. Ранее он работал с «Миланом», «Шэньчжэнем» и «Депортиво».

В бытность футболистом Зеедорф выступал за «Аякс», «Сампдорию», «Реал», «Интер», «Милан» и «Ботафого». За сборную Нидерландов сыграл 87 матчей и забил 11 голов. Двукратный чемпион Италии, двукратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА.