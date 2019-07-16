Источник: защитник «Сампдории» Шимич переходит в «Оренбург»
Хорватский защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич переходит в ФК «Оренбург». Об этом сообщает итальянский футбольный инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
22-летний центральный защитник в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «СПАЛ». Ранее он на аналогичной основе сезон провёл за «Эмполи». До перехода в Сампдорию в 2017 году выступал за украинскую «Говерлу» и хорватский «Хайдук» Сплит.
В итальянском чемпионате сезона-2018/19 Шимич провёл 8 матчей (2 — в основе), не отметившись результативными действиями.
Напомним, в новом сезоне Российской Премьер-лиги «Оренбург» стартовал с поражения в матче с ФК «Ростов». Подопечные Валерия Карпина обыграли команду Владимира Федотова со счётом 2:1.
- 16 июля 2019
-
23:12
-
23:05
-
22:51Фернандо может перейти в «Дженоа» Эксклюзив
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:26
-
22:16
-
21:47
-
21:46
-
21:29
-
21:16
-
21:04
-
21:04
-
21:00
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:12
-
20:04
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:11
-
19:02
-
18:54
-
18:52
-
18:41
-
18:30
-
18:21
-
18:18
Партнерский контент