Источник: защитник «Сампдории» Шимич переходит в «Оренбург»

Хорватский защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич переходит в ФК «Оренбург». Об этом сообщает итальянский футбольный инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



22-летний центральный защитник в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «СПАЛ». Ранее он на аналогичной основе сезон провёл за «Эмполи». До перехода в Сампдорию в 2017 году выступал за украинскую «Говерлу» и хорватский «Хайдук» Сплит.

В итальянском чемпионате сезона-2018/19 Шимич провёл 8 матчей (2 — в основе), не отметившись результативными действиями.

Напомним, в новом сезоне Российской Премьер-лиги «Оренбург» стартовал с поражения в матче с ФК «Ростов». Подопечные Валерия Карпина обыграли команду Владимира Федотова со счётом 2:1.