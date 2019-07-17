Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг опубликовал пост в социальной сети, в котором пошутил над своим партнёром по лондонской команде Месутом Озилом. Ранее немецкий футболист покрасился в блондина.

Обамеянг обратил внимание в новом образе Озила на сходство с футболисткой сборной США, лучшим бомбардиром и игроком женского чемпионата мира 2019 года Меган Рапино.

Обамеянг посмеялся над новым образом Озила

«Теперь понятно, как они выиграли. Лучшая причёска, которая когда-либо была у тебя», — написал Обамеянг в «Инстаграме», добавив к сообщению смайл.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее хавбек заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта.