Обамеянг посмеялся над новым образом Озила

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг опубликовал пост в социальной сети, в котором пошутил над своим партнёром по лондонской команде Месутом Озилом. Ранее немецкий футболист покрасился в блондина.
Обамеянг обратил внимание в новом образе Озила на сходство с футболисткой сборной США, лучшим бомбардиром и игроком женского чемпионата мира 2019 года Меган Рапино.
«Теперь понятно, как они выиграли. Лучшая причёска, которая когда-либо была у тебя», — написал Обамеянг в «Инстаграме», добавив к сообщению смайл.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее хавбек заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта.
- 17 июля 2019
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