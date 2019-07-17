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Озил покрасил волосы и стал блондином

Озил покрасил волосы и стал блондином
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил покрасился в блондина.

Фото можно посмотреть на странице B/R Football в социальной сети «Твиттер».

С начала летнего трансферного окна «Арсенал» пытался продать игрока, сообщив о готовности расстаться с немецким футболистом, однако не получал официальных предложений или запросов по поводу Озила за исключением турецкого клуба «Фенербахче», который хочет арендовать полузащитника и платить ему только часть его зарплаты. Контракт Озила с «канонирами» рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее хавбек заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта.

«Арсенал» не получил ни одного предложения по Озилу
«Фенербахче» хочет арендовать Озила
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