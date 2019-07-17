Экс-игрок «Сатурна» стал президентом профсоюза футболистов Нидерландов

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко в социальной сети сообщил, что был назначен на должность президента профсоюза футболистов Нидерландов. Украинец ранее выступал за «Витесс», «Гронинген», «Спарту», «Сатурн» и «Виллем II».

«Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! Для меня это великая честь. Я делал и буду делать всё возможное для защиты прав футболистов», — написал Левченко в «Твиттере».

В конце сезона-1993/94 дебютировал в «Металлурге» из Константиновки. В 1996 году первую половину сезона Левченко провёл в дубле московского ЦСКА, откуда летом уехал в Нидерланды, где выступал за местные клубы. Завершил он карьеру в 2012 году в австралийской «Аделаиде».