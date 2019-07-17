Начальник колонии Кокорина и Мамаева: какой футбол? Они в штрафном изоляторе

Сергей Плясов, начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, прокомментировал видео, на котором футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин играют в футбол на территории колонии.
«Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли. Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем. Почему? Все вопросы в пресс-службу УФСИН», — цитирует Плясова «Спорт-экспресс».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее стало известно, что Кокорин и остальные фигуранты дела – его младший брат Кирилл, Мамаев и друг Александр Протасовицкий – этапированы из Москвы в Белгород, где они были также помещены в СИЗО. Оттуда молодые люди были переведены в колонию в Белгородской области. Сообщалось, что она будет располагаться в 80 км от родного города Кокорина – Валуйки.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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