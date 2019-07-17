В РПЛ рассказали о схеме распределения доходов клубам от лиги

Коммерческий директор Павел Суворов рассказал, что Российская Премьер-Лига входит в новый сезон без финансовых потерь, и сообщил детали получения клубами дохода от лиги.

«60% распределяются по спортивному принципу. Ещё 32% распределяются в равных долях между клубами. Остальные 8% распределяются в соответствии с маркетинговыми критериями. Основное в этом — заполняемость трибун. Мы ввели показатель в прошлом сезоне. Если клуб в среднем обеспечивает заполняемость трибун более 50%, то допускается к распределению этих 8%. Клубы, которые не обеспечивают, просто не допускаются к распределению этих средств», — цитирует Суворова «РБК-Спорт».

По словам коммерческого директора, РПЛ после чемпионата мира—2018 действует в рамках нового экономического цикла, который рассчитан на четыре года.



«У нас есть коммерческие циклы, в рамках которых мы реализуем права, полученные от РФС. Этот четырёхлетний цикл мы должны потратить на то, чтобы обеспечить интерес зрителя. Ещё три сезона мы будем действовать в рамках действующих договоров, которые подписали. Мы можем их увеличивать, но не думаю, что это будет существенное увеличение. Это в процентном отношении 20-30%. Нужно готовиться к следующему циклу и делать качественный шаг вперёд именно за счёт последовательных инвестиций в бренд и продукт», — отметил Суворов.