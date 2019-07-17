«Боруссия» Д согласовала новый контракт с Puma на € 300 млн
Дортмундская «Боруссия» договорилась о новом спонсорском контракте с Puma, утверждает Sport Bild.
По данным источника, новое 10-летнее соглашение принесёт немецкому клубу € 300 млн. Контракт вступит в силу с 1 июля 2020 года.
«Мы ведём активные переговоры с Puma, которые близки к завершению. Я не буду комментировать цифры. Но могу сказать: «Боруссия» заключит гораздо более выгодный контракт, чем раньше», — сказал управляющий директор «Боруссии» Карстен Крамер.
В минувшем сезоне «Боруссия» финишировала на втором месте в чемпионате Германии и завоевала путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В новом сезоне дортмундский клуб стартует в Бундеслиге домашним матчем с «Аугсбургом». Встреча состоится 17 августа.
«Боруссия» Д выиграла 10:0 у клуба, сыгравшего с ней благодаря конкурсу
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