«Боруссия» Д согласовала новый контракт с Puma на € 300 млн

Дортмундская «Боруссия» договорилась о новом спонсорском контракте с Puma, утверждает Sport Bild.

По данным источника, новое 10-летнее соглашение принесёт немецкому клубу € 300 млн. Контракт вступит в силу с 1 июля 2020 года.

«Мы ведём активные переговоры с Puma, которые близки к завершению. Я не буду комментировать цифры. Но могу сказать: «Боруссия» заключит гораздо более выгодный контракт, чем раньше», — сказал управляющий директор «Боруссии» Карстен Крамер.

В минувшем сезоне «Боруссия» финишировала на втором месте в чемпионате Германии и завоевала путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В новом сезоне дортмундский клуб стартует в Бундеслиге домашним матчем с «Аугсбургом». Встреча состоится 17 августа.