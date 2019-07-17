Стала известна зарплата украинского полузащитника в «Аталанте»

Новичок «Аталанты» украинский полузащитник Руслан Малиновский будет получать € 1 млн в год, сообщает Footboom. По размеру зарплаты Малиновский стал третьим игроком клуба после Алехандро Гомеса (€ 1,6 млн) и Дувана Сапаты (€ 1,5 млн).
Издание отмечает, что по контракту предусмотрены бонусы. Если хавбек выйдет в основном составе в 50% матчей сезона, то за каждую следующую встречу он будет получать 5% от зарплаты. Договорённость распространяется на Серию А и Лигу чемпионов.
Официально сумма трансфера не называется, однако ранее сообщалось, что «Аталанта» заплатит за Руслана € 13,7 млн. В минувшем сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Помимо «Аталанты» интерес к Малиновскому проявляли «Сампдория» и «Спортинг». В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
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