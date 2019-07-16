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Полузащитник сборной Украины Малиновский стал игроком «Аталанты»

Полузащитник сборной Украины Малиновский стал игроком «Аталанты»
Футбол / Италия 0

26-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально стал футболистом «Аталанты». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба. Ранее хавбек выступал в составе бельгийского «Генка».

Официально сумма трансфера не называется, однако ранее сообщалось, что «Аталанта» заплатит за Руслана € 13,7 млн.

В минувшем сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Помимо «Аталанты» интерес к Малиновскому проявляли «Сампдория» и «Спортинг». В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.

Также ранее сообщалось, что Малиновский был близок к переходу в московский «Спартак».

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