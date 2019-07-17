«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.

Каждый регион был окрашен в цвета того клуба, за который болеют большинство его жителей — то есть пользователей, которые искали игры конкретной команды чаще, нежели матчи с участием остальных команд. Лидером как по количеству регионов с большинством своих болельщиков, так и по общему числу фанатов в стране стал «Спартак». На втором месте оказался «Зенит». ЦСКА стал третьим по общему числу болельщиков, но самым популярным «армейский» клуб является только в одном регионе — Северной Осетии.

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в Российской Премьер-Лиге, ЦСКА — четвёртое, а «Зенит» стал чемпионом страны.