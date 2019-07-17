Медведев: Заболотный отказался переходить в другой клуб, он будет играть в дубле

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с будущим форварда команды Антона Заболотного.
«Заболотный играет за «Зенит-2», вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2». Готов ли был тот клуб заплатить за его трансфер? Мы бесплатно игроков не отдаём. Мы делаем это по рыночной стоимости», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
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