Медведев: у Анюкова есть тренерский контракт и контракт игрока с «Зенитом»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Анюкова в «Крылья Советов» на правах аренды.
«Александр не скрывал, что хотел бы продолжить играть. Неслучайно он у нас был в качестве играющего тренера — и когда появилась возможность, он пришёл к Сергею Богдановичу и ко мне и сказал, что получил предложение. Спросил, сможет ли вернуться в «Зенит», если сейчас уйдёт в аренду. Мы ответили, что, конечно, да. Первый матч показал, что он ещё полон сил, Александр внёс серьёзный вклад в победу над ЦСКА. У него есть тренерский контракт и контракт игрока. Формулировка «играющий тренер» возникла из-за двух контрактов», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Анюков рассказал, кому посвятил победу над ЦСКА
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