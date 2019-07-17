Медведев: у Анюкова есть тренерский контракт и контракт игрока с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Анюкова в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Александр не скрывал, что хотел бы продолжить играть. Неслучайно он у нас был в качестве играющего тренера — и когда появилась возможность, он пришёл к Сергею Богдановичу и ко мне и сказал, что получил предложение. Спросил, сможет ли вернуться в «Зенит», если сейчас уйдёт в аренду. Мы ответили, что, конечно, да. Первый матч показал, что он ещё полон сил, Александр внёс серьёзный вклад в победу над ЦСКА. У него есть тренерский контракт и контракт игрока. Формулировка «играющий тренер» возникла из-за двух контрактов», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.